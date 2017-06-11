



Şehirleşme ve doğa arasındaki çizgiyi ortadan kaldıran çevre dostu alanlar.

Farming Kindergarten – Dongnai, Vietnam

Mimar Vo Trong Nghai ve şirketi Tarım Anaokulu’nu çocuklar sürdürülebilir alışkanlıklar kazansın diye tasarlamışlar. Yapının tüm çatısı sebze bahçesindenoluşuyor ve böylece çocuklar kendi yiyeceklerini üretmeyi öğreniyorlar. Bu bahçe aynı zamanda binanın yalıtımını da sağlıyor. Su, güneş enerjisi ile ısıtılıyor. Çimler yakındaki bir fabrikadan atılan suyun arıtılmasıyla sulanıyor.

