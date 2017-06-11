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TÜRKİYE’NİN İLK ELEKTRİKLİ OTOBÜS FİLOSU!
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İleri
Egzoz dumanına, gürültüye maruz kaldığımız bir dönem kapanmak üzere. Çevreci elektrikli otobüsler yaygınlaşıyor!
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İleri
ÇevreciOtobüs
ElektirkliOtobüs
güneşEnerjisi
HavaKirliliği
izmir
Mehmet Emin Çetin
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