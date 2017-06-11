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TÜRKİYE’NİN BİRBİRİNDEN MUHTEŞEM 14 KANYONU

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Yazılı Kanyon, Isparta

 Valla Kanyonu, Kastamonu

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Valla Kanyonu, dünyanın en derin ikinci kanyonu. Küre Dağları’nın parçalanmasıyla oluşan bu kanyon, 12 km uzunluğunda ve 800 metre derinliğinde. Ayrıca yüksek kaya duvarlarının, kimi zaman 1200 metrenin üzerine çıktığını da ekleyelim. 2010 ve 2012 yıllarında kaybolan ve daha sonra kurtarılan doğa gruplarının olduğu ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kanyon, profesyonel ekipler için bile fazlasıyla tehlikeli.

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Mehmet Emin Çetin

 

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