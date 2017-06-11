Yazılı Kanyon, Isparta

Valla Kanyonu, Kastamonu

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Valla Kanyonu, dünyanın en derin ikinci kanyonu. Küre Dağları’nın parçalanmasıyla oluşan bu kanyon, 12 km uzunluğunda ve 800 metre derinliğinde. Ayrıca yüksek kaya duvarlarının, kimi zaman 1200 metrenin üzerine çıktığını da ekleyelim. 2010 ve 2012 yıllarında kaybolan ve daha sonra kurtarılan doğa gruplarının olduğu ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kanyon, profesyonel ekipler için bile fazlasıyla tehlikeli.

