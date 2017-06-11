



Citco Privé bizi romantik bir buket ile duvarlarımızı süsleyen Shööna ile tanıştırıyor. Mermerin statik yapısını, çiçeklerin zarif ve kırılgan duruşuyla birleştiren tasarımcılar duvarlarımızda cesur ve yenilikçi bir bakış yaratıyor. Çiçeklerin üzerine eklenen plexiglass çiy damlalarıyla romantik etki iyice artırılırken, çiçeklerin sofistike ve zarif birlikteliği evlerinde duygusal bir vurgu yaratmak isteyenler için estetik bir çözüm getiriyor.