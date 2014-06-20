



Farklı işlevlerin tek bir vücutta şekillenmesinden yola çıkılarak tasarlanan ve Koray Malhan imzası taşıyan Virasana, hem bir gazetelik hem de şık bir abajur.

ESTETİK GÖRÜNÜM

Yetmişlere gönderme yapan estetik tasarımıyla okuma köşelerine hayat veren Virasana gazeteliğin alt bölümü dergi, gazete ve kitaplarınız için şık bir dolap olarak tasarlanmış, üst bölümü ise sehpa ile birlikte aydınlatma ünitesi olarak tasarlanmış.

İŞLEVSEL TASARIM

Farklı odalarda farklı dekorasyon stilleriyle kombinlenebilecek olan Virasana, ofis kullanımı için de ideal ve şık bir seçim. Tasarımın alt bölümünde yer alan seperatörler sayesinde dört bölüme ayrılan raflar ürünlerin düzgün istiflenmesini sağlarken; üst tablaya bağlı lambası, yanında konumlandırılacak bir dinlenme koltuğu ile okuma işlevini kolaylaştırıyor.

RETRO TASARIM

Koray Malhan imzası taşıyan tasarım; maskülen duruşuyla dikkat çekiyor. Siyah ayakları ve ahşap yapısıyla da yaşam alanlarına 70’ler ruhunu katıyor.

Ceviz kaplama olan tasarımın rafı beyaz lake, ayakları ise siyah epoksi boyadan yapılmış.

Virasana gazetelik 1.773 TL, Koleksiyon Mobilya.

