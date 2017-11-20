



Birer sanat eseri gibi dokuduğu halıları ile artistik bakış açısını zanaatkârlık ile buluşturan Alexandra Kehayoglou’yu yakından tanıyoruz.

Alexandra Kehayoglou’nun işlerini ilk kez Dries Van Noten’in 2015 Paris Moda Haftası’ndaki defilesinin fotoğraflarına bakarken gördüğümde ünlü modacının Dries Van Noten’in koleksiyonuna dair en ufak bir ilgim kalmamış, sadece podyumun zeminindeki halı ile ilgilenmiştim. Hiçbir yerin ortasındaki bir coğrafyanın üzerinden uçakla geçiyormuş gibi tasarlanan bir yeryüzü tezahürüydü zemindeki halılar ve o andan itibaren o halıyı kimin tasarladığını bilmek benim için çok önemliydi. Kısa bir süre sonra internet sitesi Freunde von freunden’da karşıma çıkan bu halıların arkasındaki ismin Alexandra Kehayoglou olduğunu öğrendiğimde hemen bilgisayarın başına oturdum ve Buenos Aires’te yaşayan Kehayoglou’na mail attım. Alexandra Kehayoglou’nun Anadolu’ya kadar uzanan hikâyesini kendisi ile yaptığım bu röportaj sonrasında öğrendim ve hem yakın tarihimize dair bir kez daha düşündüm hem de benzer bir hikâyenin anlatıldığı Middlesex romanını hatırladım. Jeffrey Eugenides’in Bursa’dan yola çıkıp Amerika’ya uzanan bir ailenin üç kuşak hikâyesini anlattığı romanı Middlesex’te de Kehayoglou’nun ailesinin hikâyesine benzeyen bir taraf vardı. Zamanımızın en önemli sanatçı, zanaatkâr ve tasarımcılarından biri olduğunu düşündüğüm Kehayoglou’nın naif dünyasının zamanımızın ruhuna şifalı etkileri olacağına inanıyorum.

