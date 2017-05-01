Apartmanlar 4 farklı tipte, insanların oturma alanlarında ve yatak odalarında daha geniş, rahat alanlar tercih etmeleri üzerine kurgulanıyor. Bütün güzelliklerin keyfini sürmeniz için her detay düşünülerek tasarlanan yapıda her apartman kendi özel balkonundan muhteşem Karayip Denizi’ne ya da Nichupté Lagunu’na kesintisiz bir görüş alanına sahip oluyor. Misafirlerinin var olan doğal ortamı, doğaya zarar vermeden en iyi şekilde kullanmalarını sağlamaya özen gösteren şirket, insanların rüzgar ve deniz havasının tadına gerçek anlamda varmalarını sağlıyor.