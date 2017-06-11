



Kolombiya’nın Antioguia bölgesinde yaklaşık 6 bin nüfuslu bir kasaba burası. Kolombiya’nın başkenti Bogota’dan sonra ikinci büyük şehri olan Medellin’e 2 saatlik mesafedeki bu küçük kasaba aynı zamanda turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Kasaba adını, 16. yüzyılda İspanyol istilacılar bölgeye gelmeden önce burada yaşayan Guatepe etnik grubundan alıyor. Guatepe insanları son derece sıcakkanlı, hoşsohbet ve misafirperver, bunlar öylesine söylenmiş şeyler değil, sırf sizinle sohbet etmek için saatlerini harcayabiliyorlar.

