



Güncellenmiş Art-Deco’dan modernizme, zarif kent lüksizminden global kültürlerin temsil edildiği primitif tavra kadar, XXI. yy’ın en özel deko-stillerini aynı çatı altında, özlerini kaybetmeden ama yeni bir kimya ile buluşturan BOU ART&DESIGN, bir kez daha yarının yaşam tarzına yönelik trend öngörüsünü kendi çizgisiyle birlikte evlere uyarlıyor: Dünyanın en önemli dekorasyon ve yaşam stili fuarlarından biri olan ve her yıl yaptığı iki gösterimle milyonları Paris’e toplayan Maison&Objet, Eylül ayında gerçekleşecek ve 2017’ye nokta koyacak şovu için, yarının dekorasyon mottosunu ve bireyselden topluma yayılacak trend öngörüsünü açıkladı. “Comfort Zone” olarak tanımlanan bu parolanın içeriğinde, insanların, kavgacı, karmaşık ve yorucu günlük hayatılarından sıyrılmak istemesi ve artık sadece kendi kendilerine kalacakları ve dinlenebilecekleri alanlar yaratmayı düşlemesi bulunuyor. Bugün hepimiz sosyal ağlardan soyutlanıp kendimizle baş başa kalabileceğimiz, izole olacağımız, kendimizi güvende hissedebileceğimiz, yumuşak dokulara sarılıp sarmalanabileceğimiz tasarımların ve köşelerin peşindeyiz. “Comfort Zone” trendi, bu arayışımıza cevap veren tasarımlarla karşımızda.

