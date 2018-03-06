



Yeni yılın ya da baharın coşkusunun binbir farklı tonunu yansıtan eğlencelerden dini bir dönüm noktasını kutsayan kalabalıkların şevkine, göklere yükselen dilek fenerlerinin ışıltısından göz alıcı maskelerin ve kostümlerin renk cümbüşüne, dünyadaki en özel festivallere gezilerimiz tüm hızıyla devam ediyor.

HOLİ FESTİVAL’Lİ KATMANDU-HİNDİSTAN

22 Şubat – 6 Mart 2018

Baharın gelişini Asya’nın en renkli festivallerinden birinde kutlayın, Holi coşkusunu Hindistan’da yaşayın, Nepal’in başkenti “aşk şehri” Katmandu’yu gezin. UNESCO Dünya Mirasları, Hindu, Budist, Caynacı, Parsi, Sikh inançları ve tapkıları, Tantrizm, milyonlarca tanrı ve tanrıça; doğu felsefeleri, yaşam biçimleri, ölü yakma törenleri, ayinler ile hafızalardan çıkmayacak bir festival deneyimi!