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ESKİ YAKIT DEPOSUNUN YENİDEN DOĞUŞU!
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İleri
Hamburg’un St. Pauli semtinde, 2. Dünya Savaşı sırasında uçak yakıt deposu olarak kullanılan bina, yapılan yeşil eklerle yeniden işlevlendiriliyor.
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İleri
Depoi Almanya
Hamburg’St.Pauli
Hilldegarden
mimari
Mehmet Emin Çetin
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