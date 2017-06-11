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ESKİ YAKIT DEPOSUNUN YENİDEN DOĞUŞU!

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Hamburg’un St. Pauli semtinde, 2. Dünya Savaşı sırasında uçak yakıt deposu olarak kullanılan bina, yapılan yeşil eklerle yeniden işlevlendiriliyor.

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Mehmet Emin Çetin

 

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