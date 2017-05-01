



Çin Halk Cumhuriyeti Dünyadaki en büyük yüzen fotovoltaik (PV) tesisinin tamamlandığını ve enerji şebekesi bağlantısının tamamlandığını açıkladı. Bildiğiniz gibi Çin’in başı karbon emisyonu ile belada… Artan karbon emisyonu sonucunda hava kirliliği artış gösterdi ve sağlık sorunlarında buna bağlı artış başladı. Bu yatırım, Çin hükümetinin dünyayı Yenilenebilir Enerji kabülünde liderlik etmek için çabaladığının en büyük göstergesi ve başarısı.

