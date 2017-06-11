



Kabataş’taki ofislerini yenilemişlerdi. Şimdi de Topağacı’nda Son adında bir mekân açtılar. Cisimdesign’dan Erdem İşler ve Emre Özücoşkun’un tamamladığı iki projeyi kayıt altına alırken geleceğe dair konuşmayı da ihmal etmedik.

