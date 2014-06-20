



Royal Danish Academy’de altığı tasarım eğitimini, danışmanlıkla birleştiren Nina Bruun Danimarka’nın en ilham verici isimlerinden biri. Tasarım hayatının ilk dönemlerine tasarladığı Fold ve Nest sandalyelerle kavramsal tasarım ile zanaatı ustaca bir araya getirerek malzemeyle beklenmedik formlar ortaya çıkaran Bruun’ün yolu daha sonra Muuto ile kesişti. Markanın renk uzmanı ve trendspotterı olarak çalışan Bruun ayrıca freelance danışmanlık yapıyor.