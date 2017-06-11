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PHOTOSHOP KULLANMADAN YARATTIĞI GÖZ YANILMALARI İLE HERKESİN ALGISIYLA OYNAYAN SANATÇI
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İleri
Adeta bir illüzyon ustası olan Sanatçı Dain Yoon, yeteneği ve teknik becerileri ile herkesi kendine hayran bırakan eserler ortaya çıkarıyor.
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İleri
art
DainYoon
illüzyon
makyajMalzemeler
resimi
sanat
Mehmet Emin Çetin
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