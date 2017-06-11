Logo

PHOTOSHOP KULLANMADAN YARATTIĞI GÖZ YANILMALARI İLE HERKESİN ALGISIYLA OYNAYAN SANATÇI

Geri1 of 8İleri


Adeta bir illüzyon ustası olan Sanatçı Dain Yoon, yeteneği ve teknik becerileri ile herkesi kendine hayran bırakan eserler ortaya çıkarıyor.

Geri1 of 8İleri

Mehmet Emin Çetin

 

Leave a Comment