



Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili, sevdiği şehri, tüm zamanların en kült tasarımını ve vazgeçemediği objeleri bizimle paylaşıyor.

En sık gittiğim ve orada olmaktan keyif aldığım şehir; Paris. Benim için sadece gördüğüm değil yaşadığım bir şehir olduğu için her zaman çok özel olmuştur. Sokaklarında, köprülerinde dolaşırken kendimi evimde hissettiğim, başka bir bakış açısı kattığı için ilham aldığım bir şehir Paris. Bu açıdan yaratıcılığıma da çok katkısı olduğunu söyleyebilirim. Birçok sevdiğim film olmasının yanında ilk sırada bir Amerikan sürrealist komedi drama filmi olan Arizona Dream geliyor. Yakından takip ettiğim ve eserlerinin çoğunu okuduğum yazar; Haruki Murakami. Bu aralar en sık ne dinlediğim ve keyif aldığım müzisyen; Meiko Kaji. Düzenli olarak kullandım kozmetik ürünler; Comme Des Garcons Wonderoud parfüm, Joelle Ciocco yüz maskesi ve Nail Creme Abricot by Christian Dior. Yaşam alanımda vazgeçemedim dekorasyon ürünü, salonumda duran hem en sevdiğim hem de en çok vakit geçirdiğim Eames Lounge Chair. Evim için en son siyah renkte Bertoia Diamond Chair aldım. Concord tekrar uçmaya başlasa iç dekorasyonunu tasarlamayı çok isterdim. Bana göre tüm zamanların en kült tasarımı ataç.