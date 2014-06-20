



Ressam, tasarımcı ve illüstrasyon Lisa Ericson’ın akvaryum serisi

ABD’de yaşayan İsveçli sanatçı Lisa Ericson’ın işleri gerçekten etkileyici. Kendisi uzun yıllar boyunca sadece sulu boya tekniği ile resim yapmış ama son yıllarda hem kara kalem, hem dijital montaj hem de farklı teknikleri skalasına dâhil ederek görsel açıdan oldukça yetkin bir illüstratöre dönüşmüş. Aynı zamanda hayvanlara büyük bir ilgisi olan ve evinde pek çok hayvan besleyen Ericson şu sıralarda hayvan çizimleri ile gündemde. Özellikle de balığı Merged’i çizdiği resimler olağanüstü.

