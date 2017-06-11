



Giorgia Zanellato ve Daniele Bortotto, CEDIT için hazırladıkları Storie koleksiyonu 6 farklı duvar kaplamasından oluşuyor. Zaman acımasızca akıp geçerken arkasında bıraktığı izlerden ve bunların malzemelere olan etkilerinden yola çıkan ikili aynı zamanda İtalya’nın dokusunu da yansıtmaya özen gösteriyor. Bunun için İtalya’nın mimarisini-iç mimarisini aristokratik palaslardan başlayarak çiftlik evlerine kadar keşfettikleri yapıları ve onları çevreleyen doğayı inceleyen ikili renk, gölge ve doku gibi detaylar üzerine eğiliyor. Bu araştırmalarının sonunda üzerinde çalışmak için 5 farklı bölge seçen tasarımcılar bu alanlarda malzemelerde zamanla oluşan belirli etkileri gözlemliyor. Duvarı adeta ‘ten’ gibi görerek yüzeylerin zamanla biriktirdikleri anıların ve hikayelerin yarttığı izlere odaklanıyorlar. Bu doğal anları duvarlara taşıyan tasarımcılar geçmişin izlerini ve hikayelerini anlatan yüzeylerle daha güçlü ve ruha sahip mekanlar yaratıyorlar.