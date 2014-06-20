Kate Moss’dan mankenliğin dışında ne beklerdiniz? Yeni bir filmde rol almasını? Yeni bir parfüm çıkarmasını? Makyaj koleksiyonuna yeni ürünler eklemesini? Kendi giyim koleksiyonunu genişletmesini? Bizim de aklımıza ilk olarak bunlar geldi ama Moss’un yeni işi herkese sürpriz oldu. Şu sıralar Kate Moss, bu güne kadar hiç bilmediğimiz gizli yeteneğini işe döküyor: Başarılı manken dekorasyon sektöründe kendi markasını yaratma hazırlıklarına başlamış bile. Bu demek oluyor ki yakın zamanda Kate Moss’un tasarladığı koltuklara oturup televizyon izleyebilecek veya onun imzasını taşıyan masalarda yemek yiyebileceğiz.

