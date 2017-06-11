

KASIM’DA AŞK BAŞKAYKEN BİZ DE OGGUSTO EKİBİ OLARAK; KYOTO’NUN SONBAHARIYLA AŞK YAŞARKEN MICHELANGELO SERGİSİ İÇİN HEYECANLANIYOR, FRANKFURT OTOMOBİL FUARI’NDAKİ ELEKTRİKLİ ARABALARA BAYILIYOR, YAKUT KİTABINI KEŞFETMEYE HAZIRLANIRKEN PARİS MODA HAFTASI’NI HALA UNUTAMIYORUZ.

Özlem GÜSAR

MICHELANGELO SERGİSİ NEW YORK’TA

New York Metropolitan Müzesi’nde 13 Kasım’da başlayacak olan ¨Michelangelo: Divine, Draftsman and Designer¨ sergisi için yerimiz hazır! Müzenin koleksiyonunda bulunan Michelangelo (Buonarroti) imzalı, nadiren sergilenen iki çizim ve bir heykel ile beraber 54 farklı koleksiyondan seçilerek bir araya getirilen 150 eserin keşfedileceği sergiyi heyecanla bekliyoruz. Rönesans ustasının 12 yaşında resmettiği ¨The Torment of Saint Anthony¨ gibi bilinen en erken eserini görecek olmanın mutluluğunu yaşarken; yağlı boyaya çocuk yaşındaki hâkimiyeti ise bizi şaşırtacak gibi görünüyor. Günümüzde Michelangelo dendiğinde daha çok heykelleri akla gelen sanatçının heykel çalışmaları arasında Fransız hükümeti tarafından Metropolitan Müzesi’ne süresiz sergilenmek üzere ödünç verilen 1490 tarihli ¨Genç Okçu¨ eserinin de görülebileceği sergi için gün sayıyoruz.

