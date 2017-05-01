



Hikaye 50’li yıllarda Pierro Fornasetti’nin İtalya’nın sokaklarını bisikletiyle karış karış gezmesiyle başlıyor. Bir gün gezerken kendini elektrik istasyonunda bulan tasarımcı, bazı borularda sıkıştırılmış fiber levhanın. kullanıldığını görür. Bu tüplerin silindirik formları karşısında oldukça etkilenen Pierro, çeşitli endüstrileri gezerek malzemenin üreticisine ulaşır ve bu malzemeler ile küçük el yapımı tasarımlar yaratmaya başlar.

O zamandan bu zamana geçen sürenin sonunda, bu cocukluk anlarına dayanan yolculuk Fornasetti’nin yeni ‘Cilindro’ koleksiyonuna dönüşerek evlerimize eski İtalya sokaklarının hatırasını taşıyor. İçerisinde üç farklı versiyonu barından Cilindro koleksiyonunu ister değerli objelerinizi sergilediğiniz bir dolap, ister bardaklarınızı içinde saklayabileceğiniz özel bir kutu olarak kullanılabilir.