



Dinlendirici bir müzik, mis kokulu mumlar ve güzel bir kitap eşliğinde günün stresini atmak icin kendini doğrudan banyoya atanlardansanız Parachute sizin için banyo keyfinizi bir üst seviyeye çıkarıyor. 2014 yılında Ariel Kaye tarafından kurulan marka, banyo ve yatak odalarında size en kaliteli malzemeler ile tasarladığı içinde harika hissedeceğiniz dokularla buluşturuyor. Her bir ürün üzerine düşünülerek ş ve kullancıların rahatlığını ön plana alarak tasarlanıyor. Marka, bu yılın mayıs ayında çıkardığı ilk masa üstü koleksiyonuyla artık mutfaklarımıza ve sofralarımıza da konuk oluyor. Sizi şımartan kumaşları, rahat tasarımlarıyla Parachute dünyasında kendinizi kaybetmek isterseniz www.parachutehome.com adresine mutlaka bir göz atın!