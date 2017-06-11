



Sıradan bir bahçe yerine çevre dostu bahçe yaratın.

Tamam, hayalinizdeki bahçenizi evinizin arkasına kurdunuz sonunda. Bahçeniz hızla gelişiyor, çok güzel ve çevreye duyarlı. Fakat gerçekten öyle mi? Hayatta her şeyde olduğu gibi bahçenizde de muhtemelen daha iyisi olabilir. İşte çevre dostu bahçe tam da burada yapılır. Bahçenizi, kendiliğinden sürdürülebilir, yenilenebilir enerjiye dayalı ve atıklarınızı azaltan bir çevre dostu bahçeye döndürmenin bir çok farklı yolları bulunuyor. İşte size, bahçenizi çevreye olumlu etki edecek ve gurur duyabileceğiniz bir yere dönüştürebilmeniz için 7 farklı yöntem.

