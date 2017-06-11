



Boytorun Architects, Aurum Ofis Binası ile prestijli mimarlık ödülü World Architecture Festival (WAF) Awards’da, “Ofis Projeleri” kategorisinde finalist oldu. Ofis fonksiyonu temelinde karma bir yapı olarak tasarlanan Aurum Ofis Binası’nın Bağcılar bölgesinde, çevresinin sosyal ve ekonomik dönüşümüne katkıda bulunacak şekilde tasarlanmış olması WAF Awards jürisinin dikkate değer bulduğu niteliklerden biri olarak öne çıkıyor.