



Dalida

Fransa’yı kasıp kavuran şarkıcı Dalida’nın hayat hikayesi.

Yaz tatilini Bodrum’da geçirecek olanlar için müzik ve sinema tutkunları için Bodrum Müzik Festivali, bu yılki programında sabahın ilk saatlerinden gece yarısına kadar müziğin ön planda olduğu etkinliklere yer veriyor. Cinemarine Açık Hava Sineması ve Midtown AVM Açık Hava Sineması’nda Başka Sinema işbirliğiyle 12-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Sinemada Müzik programıyla dünyaca ünlü müzisyenler ile ilgili ve onların hayatlarına dair film ve belgesellerden oluşan keyifli film seçenekleri sunuyor. Ağustos ayında Bodrum’da olanların kaçırmaması gereken Bodrum Müzik Festivali ile ilgili daha detaylı bilgi almak için festivalin sitesine bir göz atamanızda yarar var!

Bodrum Müzik Festivali