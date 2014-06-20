Utku Dervent, Bozlu Sanat Yayınları’nın Aralık 2016’da yayımladığı ¨Her Resim Bir Otoportredir¨ kitabıyla aynı temele oturan ¨Otoportre¨ başlıklı 8. kişisel sergisiyle Bozlu Art Project Nişantaşı’nda sanatseverlerle buluşuyor.
Utku Dervent, Bozlu Sanat Yayınları’nın Aralık 2016’da yayımladığı ¨Her Resim Bir Otoportredir¨ kitabıyla aynı temele oturan ¨Otoportre¨ başlıklı 8. kişisel sergisiyle Bozlu Art Project Nişantaşı’nda sanatseverlerle buluşuyor.
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