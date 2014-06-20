



Antalya’da 6 ay önce kurulan bir dernek olan Askoder’in çalışmalarıyla Türkiye’nin ilk kedi köyü oluşturuldu.

Türkiye’nin ilk kedi köyü gönüllülerin çabasıyla yola çıktı. 3 ay gibi kısa bir sürede büyük ölçüde kurulan ve açılan kedi köyünde hazırlıklar halen sürüyor. Antalya’da 6 ay önce kurulan bir dernek olan Askoder’in çalışmalarıyla Türkiye’nin ilk kedi köyü oluşturuldu. Dernek gönüllüleri yalnızca kedi köyüyle değil, kentsel dönüşüm nedeniyle boş kalmış mahallelerdeki sokak canlarıyla da ilgileniyor. Bize derneğin ve kedi köyünün kuruluşunu anlatan Dernek Başkanı Mehmet Orhan; “Amacımız geçici değil, kalıcı çözümler üretip Türkiye’de örnek teşkil etmek.” Diyor.

