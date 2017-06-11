



Deep Mimarlık tarafından tasarlanan ve inşaatı 2016 yılında tamamlanan konut, Mardin’de bulunuyor.

Servet Memiş, projeyi anlatıyor:

Geleneksel bir mimarisi ve tarihi dokusu olan bir bölgede yeni bir yapı tasarlamak her zaman zor olmuştur. Yapacağınız tasarımın hem geleneksel mimariye zarar vermemesi hem de günümüz mimari çözümlemelerine ayak uydurması gerekir. Şartlar böyle iken tarihi dokuyu kopyalamak belki de yapılacak en kolay şeydir. Bu dokudan bu mimariden tamamen uzaklaşıp çok farklı bir şeyler tasarlamak da, mevcut mimariye aykırı duracaktır. Eğer Mardin de bir yapı tasarlanacaksa geleneksel mimariyi göz ardı etmek olanaksızdır. Mardin de tasarlanmış olan bu dağ evi konumu bakımından tarihi Mardin evlerinden uzakta da olsa tasarım bakımından çok da uzaklarda değildir.

