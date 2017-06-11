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ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ’NDE BU YIL KİMLER SAHNE ALIYOR?

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Türk rock müziğinin geçit töreni olan Zeytinli Rock Festivali, bir taraftan Türkiye’nin dört bir yanında yapılan yeni festivallere ilham olurken, bir taraftan da ülkemizde kamplı festival kültürünün yerleşmesi ve gelişmesini de sağlıyor.

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Mehmet Emin Çetin

 

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