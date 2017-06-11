



Yuliya Kosata’nın kedi mağarası tasarımları, birçok kedi sahibinin karşılaştığı sorunlardan birini çözmek için iyi bir iş çıkarıyor. Kedi sahipleri kedilerine kedi mobilyaları, yataklar gibi ihtiyaçlarını karşılarken bu ihtiyaçlar çoğu evde kötü görünme eğilimindedir. Yuliya Kosata’nın kedi mağaraları, insanlar için benzersiz ve ilginç bir dekor parçası sunarken kediler için de sıcak bir ortam yaratıyor. Kedi mağaraları çeşitli renkte keçeden tasarlanmış. Ayrıca bu mağaraların tasarımında Tim Burton’ın estetik anlayışı da etkili olmuş.

