



NEO BOLLUCA 4 TİCARİ VE KONUT FIRSATLARI İLE SATIŞTA!

Kaliteli ve yenilikçi yaşam alanları yaratmak üzere 2000 yılında kurulan Neo Yapı, inşaattan mimariye, statik dizayndan pazarlamaya kadar çok birimli yapısıyla doğa içinde huzurlu, sağlıklı ve konforlu yaşam alanları sunuyor. Neo Yapı, bugüne kadar Kemerburgaz, Göktürk ve Bolluca’da 200 bin metrekareden fazla konut ve işyeri ile hem yatırımcılarını hem de ev sahiplerini mutlu eden birçok projeye imza attı. Göktürk bölgesinde olduğu gibi, Bolluca bölgesinin de değerini yıllar önce fark eden Neo Yapı, vizyoner yaklaşımı ile hayata geçirdiği projeleriyle, yatırımcılarına kazandıran projeler sunmaya devam ediyor.

