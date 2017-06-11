



Sektöründe yarım asıra yaklaşan deneyime sahip Tuna Ofis ve İsviçre’nin en köklü şirketlerinden Girsberger’in ortak markası Tuna Girsberger, kişiselleştirilebilir ofis koltuklarıyla ergonomi, inovasyon ve fonksiyonu bir arada sunuyor. Yeni nesil çalışma mekanlarının ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan Tuna Girsberger Prime ve Prime Executive ofis koltukları, tamamen kişiselleştirilebilir yapılarıyla kullanıcıların gün boyu konforlu hissetmesini sağlıyor. Yöneticiler için geliştirilen Executive modeli, İtalyan derisi kullanılarak özel olarak tasarlanan sırt işlemesiyle dikkat çekerken, her iki modelin misafir koltuğu versiyonu da bulunuyor.

