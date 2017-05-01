



Gürcistan’ın başkenti Tiflis, gün geçtikçe popülerliğini arttırıyor. Düzenlediği moda haftasında sonra özellikle Avrupalı tasarımcıların, fotoğrafçıların ve sanatçıların oldukça ilgisini çeken şehir her gün artan yeni, yaratıcı akımlara ev sahipliği yapıyor. Tasarımın ve sanatın bu hızlı gelişimi tabiki şehrin mimarisini de yavaş yavaş etkilemeye başlıyor.

Yaratıcı ekibin yeni birleşme noktası olan ve en kısa zamanda Tiflis’in en gözde mekanlarından bir haline gelen Fabrika ise bunun en güzel örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ninoshvili Caddesi üzerinde yer alan Fabrika, pek çok tasarım mağazasını da bünyesinde barındırırken sağladığı konaklama imkanı ile de dünyanın farklı yerlerinden gelen insanları bir araya getirerek mekanın sürekli yaşamasını sağlıyor.