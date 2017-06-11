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YAZ İÇECEKLERİNE RENKLİ ALTERNATİF

Geri1 of 3İleri


En çok yanımızda taşıdığımız soğuk içeceklerin yardımıyla ferahlama ihtiyacı duyduğumuz bu aylarda, Acera ve Hangar Tasarım bir araya gelerek yarattıkları yeni koleksiyonlarıyla imdadımıza koşuyor. Çarpıcı grafik desenleri ve parlak renkleriyle gençliğin tüm enerjisini etrafa yayan ‘Streetwise’  koleksiyonu, sokak sanatlarından ilham alarak  yazın çarpıcı ve eğlenceli termoslarlarını içeceklerimizle buluşturuyor. Hazırladıkları hareketli stil life görselleriyle de tasarımlarının enerjisini dışa vuran ekip, tasarladıkları cesur seyahat termoslarıyla yaz alışverişimizin alınacaklar listesinde çoktan sıranın başına geçiyor.

Geri1 of 3İleri

Editör

 

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