



En çok yanımızda taşıdığımız soğuk içeceklerin yardımıyla ferahlama ihtiyacı duyduğumuz bu aylarda, Acera ve Hangar Tasarım bir araya gelerek yarattıkları yeni koleksiyonlarıyla imdadımıza koşuyor. Çarpıcı grafik desenleri ve parlak renkleriyle gençliğin tüm enerjisini etrafa yayan ‘Streetwise’ koleksiyonu, sokak sanatlarından ilham alarak yazın çarpıcı ve eğlenceli termoslarlarını içeceklerimizle buluşturuyor. Hazırladıkları hareketli stil life görselleriyle de tasarımlarının enerjisini dışa vuran ekip, tasarladıkları cesur seyahat termoslarıyla yaz alışverişimizin alınacaklar listesinde çoktan sıranın başına geçiyor.