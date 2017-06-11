Made by Choice, Halikko series.

Yaz sezonuna girmemizle beraber birbirinden yetenekli tasarımcılar da yaz koleksiyonlarını paylaşmaya başladı. Aksesuarlar, aydınlatmalar, sandalyeler derken karar vermemizi giderek zorlaştıran tasarım dünyası, isterseniz baştan aşağı evinizi tekrar yaratabileceğiniz seçeneklerle göz dolduruyor. Dünyanın dört bir yanından seçtiğimiz tasarımcıların koleksiyon parçalarından belki hepsi belki de biri bu yaz tam da aradığınız evinizi tamamlayacak parçayı bulmanızı sağlayacak!