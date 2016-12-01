



Yaşamdaki her şeyi ilham kaynağı olarak gören Mavi Kazado, farklı objeler üzerine çizimler yapıyor; çünkü onun için her obje boş bir tual…

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

28 yaşındayım. Grafik Sanatları ve Tasarımı Bölümü mezunuyum. İki yıl TYP Academy’den renk ve stil danışmanlığı eğitimleri aldım. Yurt içi ve yurt dışında pek çok sergi ve workshop’a katıldım. Tüm bu birikimi aktarabileceğim bir fon olsun istedim ve bir buçuk yıl önce kendi adım altında markamı açtım.