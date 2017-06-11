



Müzik aletleri her geçen gün daha kullanışlı bir teknoloji ve göze daha hoş gelen bir tasarımla karşımıza çıkıyor. 7 notayla yapılabilecek şeyler konusunda sınır tanımayan müzisyenler için tasaranan bu enstrümanlara hayran kalmamak elde değil. Whaleton isimli firmanın geliştirdiği Royal Digital isimli piyano da bu amaçla tasarlandı. Piyanoda bulunan teknolojik yapı ve güçlü ses çıkışları, en kaliteli sesi almanız için üretildi. Tasarımıyla da bir harika gözüken bu piyano, birçok müzisyenin hayallerini süsleyecek cinsten.

