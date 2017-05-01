



İskandinav tasarım firması Normann Copenhagen pembe trendini ofis hayatına taşıyor. Pembenin tonlarına kucak açarak, pembenin içinde taşıdığı gücü ve eğlenceyi ortaya çıkaran firma, ofis hayatlarının sıkıcı renklerini kenara atıyor. Söz konusu pembe olunca bütün sınırlar ortadan kalkıyor.

Normann Copenhagen, pembe duvarlara eşlik eden beyaz mobilyalar, siyah aksesuarlar ve sıcak ahşapın yarattığı dokuyla son derece zarif, modern ve modaya uygun ofis alanları yaratabileceğinizi gösterirken aynı zamanda yine pembenin sarmaladığı alanları renkli puflarla donatarak hareketli, eğlenceli ama bir o kadar da şık dinlenme alanları yaratmanız için de ilham kaynağı oluyor. Ofis hayatınızda yapacağınız pembe bir değişiklikle bütün atmosfere yayılacak olan heyecan, ofiste her gün biraz daha yaratıcı olmanızada katkıda bulunacak.

Şöyle bir düşünün, bu pembe dünyanın içinde kim mutsuz olabilir ki?