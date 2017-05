Evlerimizde, arabalarımızda, etrafımızı çevreleyen binalarda, telefonlarımızda kısacası hayatımızın her alanında yer alanlar camlara kendini adayan AGC Asahi Glass firması, İtalya’da her yılın nisan ayında gerçekleşen ve en büyük tasarım festivali olarak bilinen Milan Design Week kapsamında ‘Touch’ isimli sergileriyle ziyaretçilere camın kendine has dokusunu deneyimlemelerini sağladı. İlhamını insanın dokunma hissinden alan ve dokunma deneyimine odaklanarak yaratılan sergide kurulan büyük cam yapılar ile ziyaretçiler camı gerçekten hissedebildikleri ve camı gerçek anlamda keşfedebildikleri bir platformla buluştu.

Akıllı telefonlarımızla her gün fark etmeden dokunduğumuz cam yüzeyler bu sefer daha büyük alanlarda karşımıza çıkarak, dokunmanın ve hissetmenin gücünü bize farklı bir konseptle anlatıyor.