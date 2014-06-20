



Dünyanın en popüler stream müzik servislerinden olan Spotify’ın Stockholm’de bulunan merkez ofisi

Spotify İsveçli bir müzik veri akışı servisi olup aralarında Sony, EMI, Warner Müzik Grubu, The Orchard ve Universal’in de bulunduğu bir dizi seçkin bağımsız plak şirketlerinden seçilmiş müziklerin sınırsızca dinlenmesine izin vermektedir. Sistem Windows, Mac OS X, iOS, Linux işletim sistemlerini kullanan bilgisayarların yanı sıra taşınabilir aygıtlardan Android, Windows Mobile, S60 ve webOS işletim sistemlerini kullanan aygıtlar üzerinden erişilebilir.

Bugün dünyanın en popüler müzik dinleme platformları arasında yerini almış olan Spotify’ın merkezi ise Stockholm’de bulunuyor. Ve bu merkez ofis, sıradan ofis anlayışı ezberlerini yerle bir eden farklı tasarımıyla dikkat çekiyor. İşte ofisin etkileyici fotoğrafları…

