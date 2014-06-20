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Softlight aydınlatma sistemi

 

 

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Uzun zamandır aydınlatma üzerine çalışmalar yapan Vancouver merkezli bir tasarım ofisi olan Molo yeni ürün tasarımı ‘Softlight’ı kamuoyuna duyurdu.

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Mehmet Emin Çetin

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