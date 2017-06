Paris, şimdiye kadar sayısız yönetmene, yazara, ressama, fotoğrafçıya sonsuz bir ilham kaynağı olan ve her sokağı sizi ayrı bir hikayeye dahil eden eşsiz bir şehir. Nisan ayında, Musée de Montmartre ev sahipliğinde başlayan ‘Decor de Cinema’ sergisi ise bu güçlü ilham kaynağının etkisini daha iyi fark etmememiz ve Paris’in büyüsüne biraz daha kapılmanız için Cinémathèque Française bir araya gelerek Paris’in en nostaljik sergisiyle bizleri buluşturuyor. Şehrin beyaz perdeye taşınan güzelliğini ve artistlerin bölgesi olarak bilinen Montmartre’ın ikonlarının (Pigalle, Rue Lepic, Paris’e hakim duruşuyla Sacré-Coeur ve tabi ışıltılı hayatıyla Moulin Rouge) şairane görselleriyle karşılaşacağınız sergi, bütün yarattığı duygularla tamamen Paris’e adanıyor. 1900’lü yıllardan başlayarak 2010 yılına kadar oldukça geniş bir zaman dilimine yayılan ve bizi Paris’in sinemadaki yansıması ile buluşturan sergi, oldukça geniş bir koleksiyona sahip. ‘An American in Paris, Baisers, Moulin Rouge, Midnight in Paris, Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, La Femme Nue, Boulevard’ gibi filmlere ait senaryolardan, sahnelerden kesitler ile hazırlanmış videolardan, film posterlerinden, sahne dekor detaylarından ve fotoğraflardan oluşan sergi, Paris’i beyaz perde de yeniden solumamızı sağlıyor. Bu rüya gibi deneyimi yaşamanız için sergi 14 Ocak 2018’e kadar Musée de Montmarte’da görülebilir.