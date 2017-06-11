



Yaşam alanınızı doğal malzemelerden inşa etmenin maliyeti dışında farklı getirileri de olduğunu söylesek ne düşünürdünüz?

Yeryüzü evleri, toprağı bir izolasyon malzemesi amacıyla kullanıyor. Aynı zamanda da yağmur suyunu biriktirme işlevi de sağlıyor. Bu izolasyon tipi sayesinde ısı giderlerini en düşük maliyette tutabilirsiniz. Belki de ısı gideri adında bir derdiniz bile olmayabilir. Tabii ki yeryüzü evini “kendiniz inşa ettiğiniz” zaman fiyat düşüklüğünün yanında inşa etme becerilerinizin de devreye girmesi gerekiyor.

