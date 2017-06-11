



Schneider Electric, yaşam alanlarına fonksiyonellik, konfor ve keyif katan Odace anahtar ve priz serileri ile her alana, her kişiye özel, yenilikçi çözümler sağlıyor.

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında bir uzman olan Schneider Electric, Odace Styl’in ardından Odace Styl Pratic anahtar ve priz serisini 2017 yılında Türkiye pazarına sundu. Serinin özgün aksesuarları, yaşam alanlarına konfor katan çözümleri ile öne çıkıyor.

Sade ve farklı tasarımı ile zarif bir dokunuşla ev tasarımlarını tamamlayan Odace Styl’in elde ettiği başarının ardından Odace Styl Pratic anahtar ve priz serisi, fonksiyonel tasarımıyla günlük hayatı kolaylaştırıyor. Telefonu şarj etmek, alışveriş listesini üzerine tutturarak her zaman göz önünde bulundurmak gibi yenilikçi özelliklere sahip.

Odace ailesi içerisinde ayrıca; ahşap, metal ve taş gerçek malzemeleri ile tasarlanan Odace Touch serisi ve şeffaf kapağı sayesinde kişisel zevk ve tercihleri dekorasyona yansıtma şansı tanıyan Odace You serisi de mevcut. Yüksek kalitede malzemelerden üretilen Odace Touch dekorasyonu estetik bir şekilde tamamlıyor. Odace You ise yaşam alanının tam kalbine kullanıcıyı yerleştiriyor. Renkleri ve desenleri eşleştirerek özgün tasarımlar yaratmak mümkün oluyor.

Schneider Electric, yeni ‘Odace’ serisi anahtar- prizleriyle

özgün mekan dekorasyonlarının tamamlayıcısı olacak. Hem klasik hem de modern görünüşüyle her türlü iç dekora uyum sağlayabilen seri, fonksiyonelliği ve sağlamlığıyla da dikkat çekiyor.

Enerji yönetimi ve otomasyon alanında global uzman olan Schneider Electric, dört farklı çeşidi ve yenilikçi tasarımıyla, mekanlarınızdaki detaylara özgün bir dokunuş katacak ‘Odace’ anahtar- priz serisini sundu.

Yuvarlak mekanizması, yapısında kullanılan gerçek malzemeler, sunduğu pratik çözümler ve değiştirilebilir kapak iç yüzeyleri ‘Odace’ı benzerlerinin ötesine taşıyor. Sunduğu özgün tasarım alternatifleri ve çeşitliliği ile ‘Odace’ stil sahibi evlerin ve mekanların dekorasyonlarının vazgeçilmezi olmaya hazırlanıyor.

4 farklı tarz, 4 farklı ‘Odace’

Odace Styl, Odace Styl Pratic, Odace Touch ve Odace You olmak üzere 4 farklı seçenek sunan Odace serisi, tasarım çeşitliliği sayesinde farklı mekanlara uyum sağlayabiliyor.

Odace Styl, Çerçevesi kare iken mekanizmasının yuvarlak oluşuyla hem modern hem klasik mekanlara uyum sağlayabilen bir görünüm sunuyor.

Odace Styl Pratic ise, kullanışlı aksesuarları sayesinde kullanıcıları için farklı kolaylıklar sağlıyor. Odace Style Pratic, anahtarlarda yer alan not tutucu, el havlusu veya anahtar asmak için tasarlanan kanca, prizlerin üzerinde bulunan cep telefonunu koyma alanı gibi sunduğu yenilikçi ve pratik çözümlerle benzerlerinin ötesine geçiyor.



