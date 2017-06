Meksika doğumlu, Dallas merkezli artist Gabriel Dawe, Fort Worth’ta bulunan The Amon Carter Museum of American Art ile anlaşarak çok özel ve geniş kapsamlı renk enstelasyonu Plexus No.34’ü yarattı. Dalgalanan binlerce renk demetinin yapılma hikayesi ise gün geçtikçe daha çok ilgi topluyor. Önümüzdeki 2 yıl boyunca The Amon Carter Müzesinde görülebilecek olan eser, ışık ve renk tutkunlarını bekliyor.