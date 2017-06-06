1893’te açılan ve Paris’in en ünlü moda evlerini muhteşem deri eldivenlerle buluşturan Perrin Paris, 2009’da tekrar açılırken koleksiyonunu çantalar ve aksesuarlarla iyice zenginleştirip yeni birlikteliklere kucak açarak daha geniş bir dünya sunuyor. Perrin Paris x Zaha Hadid koleksiyonu ise markanın en taze birlikteliklerinden. Tarihi markanın ikonik çantası Zaha Hadid’in bakışıyla tekrar canlanarak ortaya yedi deri el çantasından oluşan limitli koleksiyon ortaya çıkıyor. Birbirinden farklı renk seçenekleri ve ister sağ elinizde ister sol elinizde rahatlıkla taşıyabileceğiniz çantalar, Zaha Hadid’in organik tasarımı ve Perrin’in yumuşacık el yapımı deri işçiliğinin en şık halini bir araya getiriyor.