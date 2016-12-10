



Les Ateliers Tristan & Sagitta tasarım atölyesi ahşap bir evin restorasyon işinde sadeliğin ve ahşabın ahenginde Paris’te gözalıcı bir tasarıma imza attı. Duvarların ve merdivenlerin renklerle bütünlük kazanmış haliyle sizi baş başa bırakıyoruz.

