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PARİS’TE YAŞANILIR BİR EV!

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Les Ateliers Tristan & Sagitta  tasarım atölyesi ahşap bir evin restorasyon işinde sadeliğin ve ahşabın ahenginde Paris’te gözalıcı bir tasarıma imza attı. Duvarların ve merdivenlerin renklerle bütünlük kazanmış haliyle sizi baş başa bırakıyoruz.

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Mehmet Emin Çetin

 

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