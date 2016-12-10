Les Ateliers Tristan & Sagitta tasarım atölyesi ahşap bir evin restorasyon işinde sadeliğin ve ahşabın ahenginde Paris’te gözalıcı bir tasarıma imza attı. Duvarların ve merdivenlerin renklerle bütünlük kazanmış haliyle sizi baş başa bırakıyoruz.
Les Ateliers Tristan & Sagitta tasarım atölyesi ahşap bir evin restorasyon işinde sadeliğin ve ahşabın ahenginde Paris’te gözalıcı bir tasarıma imza attı. Duvarların ve merdivenlerin renklerle bütünlük kazanmış haliyle sizi baş başa bırakıyoruz.
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