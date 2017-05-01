





Paris to the Moon, Adam Gopnik.

Yaz tatilinde, Eyfel Kulesi’ne bakarak piknik yapmayı düşleyenler için Paris’te geçen favori 5 kitabımızı sıraladık. Her birinden farklı ilham alacağınız kitaplarda, kendinizi kimi zaman şehrin bilinen sokaklarında kimi zaman da gizli saklı, keşfedilmeyi bekleyen yerlere doğru yolculuklarda bulacaksınız. Bazen hayali kahramanların hayali gözleriyle bakarken bazen de aşıkların toz pembe gözlüklerini takacaksınız. Tadına doyulmaz Paris’in yaz havasını daha yolculuğunuz başlamadan solumak için önerilerimize mutlaka göz atın!