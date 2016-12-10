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OYUNCU KUŞLAR

Geri1 of 5İleri


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Londra’da yaşayan tasarımcı Umut Yamaç, mimarlıktan ürün tasarımına kadar farklı konularda çalışmalar gerçekleştiriyor. Moooi için tasarladığı Perch aydınlatma ile dikkatimizi çeken Yamaç ile tasarım süreci hakkında konuştuk.

Geri1 of 5İleri

Mehmet Emin Çetin

 

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