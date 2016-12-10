Londra’da yaşayan tasarımcı Umut Yamaç, mimarlıktan ürün tasarımına kadar farklı konularda çalışmalar gerçekleştiriyor. Moooi için tasarladığı Perch aydınlatma ile dikkatimizi çeken Yamaç ile tasarım süreci hakkında konuştuk.
Londra’da yaşayan tasarımcı Umut Yamaç, mimarlıktan ürün tasarımına kadar farklı konularda çalışmalar gerçekleştiriyor. Moooi için tasarladığı Perch aydınlatma ile dikkatimizi çeken Yamaç ile tasarım süreci hakkında konuştuk.
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