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ORTADAN BÖLÜNMÜŞ HİSSİ VEREN BİNA!
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İleri
Alex Chinneck’in Assembly London firmasının Hammersmith’teki binasında gerçekleştirmiş olduğu cephe çalışması, binanın doğal bir güç sonucu ortadan ikiye bölündüğü izlenimi yaratıyor.
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1 of 5
İleri
AlexChinneck’
AssemblyLondon
bina
Hammersmith
mimari
OrtadanBölünmüşHissi
Mehmet Emin Çetin
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