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ORTADAN BÖLÜNMÜŞ HİSSİ VEREN BİNA!

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Alex Chinneck’in Assembly London firmasının Hammersmith’teki binasında gerçekleştirmiş olduğu cephe çalışması, binanın doğal bir güç sonucu ortadan ikiye bölündüğü izlenimi yaratıyor.

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Mehmet Emin Çetin

 

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